В Казани появились урны и скамейки из вторсырья

Всего на общественных территориях установлено около 50 МАФов разного назначения: это урны, скамьи и столы для игры в шахматы. В частности, в сквере у администрации Вахитовского и Приволжского районов и на участке улицы Баумана установлено по четыре скамьи и урны из вторсырья. Две кабинки для переодевания смонтировали у волейбольной площадки на Кремлевской набережной. Два шахматных стола появились в экстрим-парке «УРАМ». Кроме того во дворе ИТ-парка им. Башира Рамеева установлена одна скамейка. В шахматной беседке парка им. Горького расположились четыре шахматных стола и скамейки. Ещё по шесть скамеек и урн установлены возле Центра семьи «Казан». Во дворе центра современной культуры «Смена» смонтированы два шахматных стола, там же готовы лавка, стул и столик. У станции метро «Дубравная» расположили две скамейки, еще один стул появился в одном из казанских дворов.