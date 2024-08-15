Ограничение суммы гарантированных вкладов не коснется старых депозитов — ЦБ

Законопроект разработан совместно с экспертами Всемирного банка на основе зарубежного опыта и международных стандартов для соответствия законодательства современными требованиями.
Задачи Фонда гарантирования вкладов переходят теперь в ведомство специального Агентства по гарантированию вкладов с расширенными полномочиями.
В сообщении отмечается, что после вступления в силу законопроекта, физические и юридические лица смогут открыть депозиты в нескольких банках, на каждый из которых распространяется госгарантия в 200 миллионов сумов.
Существенная деталь: как заявили в пресс-службе ЦБ, «размер компенсации, указанный в законопроекте, не распространяется на вклады граждан, открытые до дня вступления в силу настоящего закона».
В данный момент при отзыве банковской лицензии компенсации выплачиваются в течение 2 месяцев и 23 дней, а с 2026 года срок выплат уменьшится до 15 рабочий дней. С 2027 года он составит около 7 дней.
Максимальная сумма страхования вкладов полностью охватывает 99,7% населения и предпринимателей, имеющих депозиты в банках. При этом отмечается, что во всем мире этот показатель составляет 92%.
Планируется, что законопроект сможет обеспечить стабильность банковской системы, сохранность средств и быструю выплату средств вкладчиков при отзыве банковской лицензии.