В Беларуси мобильные операторы повышают тарифы на услуги.

В пресс-службе мобильного оператора life :) сказали, что тарифы на услуги вырастут с 27 августа 2024 года. Сообщается, что абонентская плата будет повышена на нескольких тарифах. Согласно опубликованной информации, тариф Бесконечный будет стоить 17,9 рубля в месяц. Что касается тарифа Бесконечный+, то он будет стоить 23,9 рубля в месяц. Стоимость тарифа Бесконечный Pro составит 27,9 рубля в месяц. В компании добавили, что на тарифе льготный абонентская плата будет 4,5 рубля в месяц. Также на указанном тарифе увеличится до 200 количество включенных минут.