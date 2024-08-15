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Узбекистан планирует внедрить гибкие цены на билеты для своих скоростных поездов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Законодательная палата Олий Мажлиса обсуждает законопроект «О железнодорожном транспорте», который позволит устанавливать свободные тарифы на билеты скоростных поездов. Этот вопрос рассматривался в первом чтении в законодательной палате, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Заместитель министра транспорта Чориев Жасурбек сообщил, что предложенный законопроект нацелен на определение прав и обязанностей перевозчиков и операторов. Его цель — формирование конкурентного рынка, привлечение частных инвестиций в транспортную сферу и борьба с монополией в железнодорожных перевозках.

Проект закона предполагает введение тарифов, основанных на рыночных принципах. Это приведет к отмене практики государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки высокоскоростными поездами типа «Афросиаб», «Шарк» и «Насаф».

При принятии нового закона будет отменена система предоставления скидок на грузовые перевозки железнодорожным транспортом, которая в 2023 году привела к утрате доходов в размере 1,3 триллиона сумов. Убытки от пассажирских и грузовых перевозок, обусловленные скидками и ограниченными тарифами, составили 2,8 триллиона сумов.

Для поддержки социально уязвимых граждан законопроект предлагает льготный проезд на железнодорожном транспорте. Лица с инвалидностью смогут приобретать билеты со скидкой онлайн без необходимости обращаться в кассу.

В ходе обсуждений депутаты выявили определенные недостатки и проблемы в проекте закона и предложили варианты для его доработки. В нынешнем законодательстве права и обязанности перевозчика не определены, это будет устранено в рамках нового законопроекта.