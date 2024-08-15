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Петербуржцы заплатят за Сортавалу: Карелия вводит туристический налог

Карелия решила ввести туристический налог, часть от которого власти направят на решение экологических проблем. О нововведении сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков.

Сначала власти планируют ввести туристический сбор в Сортавале. Средства, поступившие в бюджет, направят на решение экологических проблем, отметил Парфенчиков. Он добавил, что нововведение будет одной из мер в рамках реализации программы экологического развития республики до 2030 года.

Тем временем в Петербурге курортный сбор заменят туристическим налогом. Эксперимент по взиманию курортного сбора заканчивается в конце 2024 года. Это связано с изменениями в Налоговом кодексе России. Решение о введении дополнительной платы с туристов ложится на плечи местных властей каждого российского региона.

туризм и отдых