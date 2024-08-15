Петербуржцы заплатят за Сортавалу: Карелия вводит туристический налог

Сначала власти планируют ввести туристический сбор в Сортавале. Средства, поступившие в бюджет, направят на решение экологических проблем, отметил Парфенчиков. Он добавил, что нововведение будет одной из мер в рамках реализации программы экологического развития республики до 2030 года.