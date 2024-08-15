В Беларуси на 15 августа собрано 7,349 млн т зерна (с учетом рапса), из них — 6,288 млн т зерновых и зернобобовых культур (91% подлежащих уборке площадей, урожайность — 33,3 ц/га), 1,061 млн т рапса (90,4% к уборочной площади, урожайность — 29,4 ц/га).
В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 1,955 млн т, Гродненская — 1,704 млн т, Брестская — 1,5541 млн т, Могилевская — 821 тыс. т, Гомельская — 720,1 тыс. т, Витебская — 595,3 тыс. т.
Параллельно с уборкой зерна идет теребление льна. Уже вытереблено 43,1 тыс. га (96,5% подлежащих уборке площадей).
В Беларуси с учетом рапса намолотили более 7,3 млн тонн зерна
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии республики с учетом рапса собрали свыше 7,3 млн тонн зерна, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В Беларуси на 15 августа собрано 7,349 млн т зерна (с учетом рапса), из них — 6,288 млн т зерновых и зернобобовых культур (91% подлежащих уборке площадей, урожайность — 33,3 ц/га), 1,061 млн т рапса (90,4% к уборочной площади, урожайность — 29,4 ц/га).