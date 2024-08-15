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Замначальника БелЖД уволен из-за коррупции

В Беларуси уволили заместителя начальника Белорусской железной дороги Сергея Сизина.

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Причина освобождения от должности — нарушение антикоррупционного законодательства. Подробностей не сообщается.

Сизын курировал деятельность путевого хозяйства, хозяйств сигнализации и связи, а также электрификации и электроснабжения.

Ранее Смартпресс писал, что в июне 2024 года был задержан первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб. Как стало известно, он создал коррупционную схему и курировал ее.

«Установлены факты системного взяточничества при лоббировании интересов коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере грузоперевозок», — сообщал начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий.

В тайниках квартиры и загородного дома фигуранта было обнаружено и изъято свыше 3 миллионов долларов.

Напомним, что 12 августа у БелЖД сменился руководитель. Им стал Валерий Веренич. Ранее он работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.