Замначальника БелЖД уволен из-за коррупции

Сизын курировал деятельность путевого хозяйства, хозяйств сигнализации и связи, а также электрификации и электроснабжения.



Ранее Смартпресс писал, что в июне 2024 года был задержан первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб. Как стало известно, он создал коррупционную схему и курировал ее.