Замначальника БелЖД уволен из-за коррупции

Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Причина освобождения от должности — нарушение антикоррупционного законодательства. Подробностей не сообщается.
Сизын курировал деятельность путевого хозяйства, хозяйств сигнализации и связи, а также электрификации и электроснабжения.
Ранее Смартпресс писал, что в июне 2024 года был задержан первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб. Как стало известно, он создал коррупционную схему и курировал ее.
«Установлены факты системного взяточничества при лоббировании интересов коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере грузоперевозок», — сообщал начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий.
В тайниках квартиры и загородного дома фигуранта было обнаружено и изъято свыше 3 миллионов долларов.
Напомним, что 12 августа у БелЖД сменился руководитель. Им стал Валерий Веренич. Ранее он работал первым заместителем министра транспорта и коммуникаций.