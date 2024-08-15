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Казахстанцам вернут деньги за отопление

Потребителям Казахстана вернут около 144 млн рублей (более 768 млн тенге) за отопление.

АСТАНА, 15 авг — Sputnik. Потребителям Казахстана вернут более 768 млн тенге за отопление, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики Казахстана.

Комитетом и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану.

Возврат средств по результатам перерасчета будет виден на лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2024−2025 годов) либо за текущий календарный год (до конца 2024 года).

Сообщается также, что в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить
перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, за прошедший отопительный период 2023—2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 768 157,39 тыс. тенге с учетом НДС.

ЖКХ