Казахстанцам вернут деньги за отопление

Сообщается также, что в соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан субъект естественной монополии обязан производить

перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.



Таким образом, за прошедший отопительный период 2023—2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 768 157,39 тыс. тенге с учетом НДС.