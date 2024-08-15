Air Astana запустит рейсы из Алматы на Фукуок

С 28 октября 2024 года Air Astana запускает прямые рейсы во Вьетнам по направлению Алматы — Фукуок — Алматы. Полеты будут выполнять на самолете A321LR с частотой два раза в неделю — по понедельникам и средам, с последующим увеличением частот до четырех раз в неделю с декабря, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.