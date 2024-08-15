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Air Astana запустит рейсы из Алматы на Фукуок

Полеты начнут выполнять в октябре.

С 28 октября 2024 года Air Astana запускает прямые рейсы во Вьетнам по направлению Алматы — Фукуок — Алматы. Полеты будут выполнять на самолете A321LR с частотой два раза в неделю — по понедельникам и средам, с последующим увеличением частот до четырех раз в неделю с декабря, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Вылет из Алматы запланирован на 22:45 с прибытием на Фукуок в 08:15. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам, с вылетом из Фукуока в 09:45 и прибытием в Алматы в 15:50.

«Новые направления являются частью непрерывной работы авиакомпании по расширению маршрутной сети и удовлетворению потребностей клиентов. Мы уверены, что это новое направление станет популярным среди наших пассажиров, предоставив новые возможности для незабываемых путешествий», — отметил старший вице-президент по управлению доходами и коммерческому планированию Ерболат Байсалыков.

С мая этого года граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.

Ранее сообщалось, из-за задержек авиарейсов Air Astana и FlyArystan Комитет гражданской авиации создал специальную комиссию. Она должна установить причины отмен, задержек рейсов и непредоставления соответствующих услуг. Также комиссия рассмотрит другие случаи, связанные с нарушением требований законодательства об использовании воздушного пространства Казахстана и деятельности авиации.