Подрядчик начал частичный демонтаж бывшего здания ВКИУ

«По итогам обследования здание было признано частично аварийным, поэтому ряд конструкций требовалось демонтировать. В соответствии с проектом, на объекте демонтируют часть конструктивных элементов, дополнительно будет обновлена вся инженерная инфраструктура. При этом привычный облик здания будет сохранен: после всех работ фасад будет восстановлен. Демонтажные работы планируется завершить осенью. Следующий этап — строительство монолита, за которым последует восстановление привычного облика Окулова, 4», — прокомментировали в ФРПК.