Подрядчик начал частичный демонтаж бывшего здания ВКИУ

Напомним, в мае этого года ООО «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» заключили контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции здания бывшего ВКИУ в гостиницу. Цена контракта составила 2,093 млрд руб. Завершить работы подрядчик должен до 30 сентября 2026 года.
После реконструкции в четырехзвездочной гостинице разместится 198 комфортабельных номеров со 2-го по 5-й этаж, фитнес-центр, спа-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.
Как сообщили «Ъ-Прикамье» в Фонде развития Пермского края (ФРПК), на текущий момент демонтировано три этажа конструкции, чтобы в будущем возвести здание четырехзвездочной гостиницы.
«По итогам обследования здание было признано частично аварийным, поэтому ряд конструкций требовалось демонтировать. В соответствии с проектом, на объекте демонтируют часть конструктивных элементов, дополнительно будет обновлена вся инженерная инфраструктура. При этом привычный облик здания будет сохранен: после всех работ фасад будет восстановлен. Демонтажные работы планируется завершить осенью. Следующий этап — строительство монолита, за которым последует восстановление привычного облика Окулова, 4», — прокомментировали в ФРПК.
В фонде уточнили, что демонтируются аварийные стены и конструктив с сохранением двух стен реконструируемого здания. Данные решения имеют техническое обоснование и подтверждены положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».