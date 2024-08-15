Объем инвестиций резидентов ОЭЗ в проекты за полгода вырос в Петербурге на 30%

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился статистикой по инвестициям резидентов площадки. Глава города подчеркнул, что в 2024 году показатели превышают отметки прошлого года, хотя тогда ОЭЗ стала второй по эффективности в рейтинге Минэкономразвития России.
Больше остальных за полгода в проекты вложили средств АО «Биокад», ООО «Газпромнефть — Промышленные Инновации» и АО «ВЕРТЕКС». Эти три компании инвестировали порядка 6,5 млрд рублей.
За шесть месяцев объем выручки резидентов составил 43,2 млрд рублей (+2,7 млрд рублей). Предприятия ввели 228 новых рабочих мест.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что на площадку «Дыбенко» ОЭЗ «Санкт-Петербург» планируют привлечь 15 резидентов.