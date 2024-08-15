Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объем инвестиций резидентов ОЭЗ в проекты за полгода вырос в Петербурге на 30%

Резиденты Особой экономической зоны вложили в проекты более 9,6 млрд рублей за шесть месяцев, что на 30% больше, чем за тот же период 2023 года, сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился статистикой по инвестициям резидентов площадки. Глава города подчеркнул, что в 2024 году показатели превышают отметки прошлого года, хотя тогда ОЭЗ стала второй по эффективности в рейтинге Минэкономразвития России.

Больше остальных за полгода в проекты вложили средств АО «Биокад», ООО «Газпромнефть — Промышленные Инновации» и АО «ВЕРТЕКС». Эти три компании инвестировали порядка 6,5 млрд рублей.

За шесть месяцев объем выручки резидентов составил 43,2 млрд рублей (+2,7 млрд рублей). Предприятия ввели 228 новых рабочих мест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на площадку «Дыбенко» ОЭЗ «Санкт-Петербург» планируют привлечь 15 резидентов.