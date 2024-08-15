Тарифы на электроэнергию изменились в Павлодаре

Среднеотпускной тариф для бытовых потребителей с учетом НДС увеличился с 20,01 до 22,01 тенге за 1 кВт/ч. Тариф изменился с 10 августа.
— Повышение тарифа на электрическую энергию для потребителей связано с повышением тарифов системного оператора на пользование национальной электрической сетью, увеличением затрат на услуги по передаче электроэнергии по сетям энергопередающих организаций, оплатой труда работникам предприятий, — сообщили в АО «Павлодарэнерго».
В Павлодаре в зависимости от объема потребляемой энергии для населения действует деление на категории. Тариф первого уровня для потребителей, использующих электрические плиты, с 10 августа изменился с 17,83 до 19,56 тенге за 1 кВт/ч с учетом НДС. Для тех, кто плиты не использует — с 18,27 до 20,12 тенге за 1 кВт/ч.
Тариф второго уровня повысили с 24,01 до 26,42 тенге за 1 кВт/ч, третьего уровня — с 30,01 до 33,02 тенге за 1 кВт/ч.
Отпускной тариф для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд, увеличили с 30,86 до 32,7 тенге за 1 кВт/ч. Тариф для юридических организаций, производящих социально значимые товары, изменился чуть меньше — с 30,86 до 32,52 тенге за 1 кВт/ч.
— Увеличение тарифа производится в соответствии с мотивированным заключением Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области, — отмечают в АО «Павлодарэнерго».
Напомним, в прошлый раз стоимость электроэнергии для потребителей изменилась в феврале 2024 года. Тогда жители Павлодара стали платить больше на 3 тенге за киловатт-час.