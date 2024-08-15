Тарифы на электроэнергию изменились в Павлодаре

В Павлодаре в зависимости от объема потребляемой энергии для населения действует деление на категории. Тариф первого уровня для потребителей, использующих электрические плиты, с 10 августа изменился с 17,83 до 19,56 тенге за 1 кВт/ч с учетом НДС. Для тех, кто плиты не использует — с 18,27 до 20,12 тенге за 1 кВт/ч.