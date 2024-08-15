Строительство первой очереди завода полиэтиленовых труб завершается в Хабаровском крае

— В течение 7 лет планируется построить 4 корпуса. В этом году будет запущена первая очередь: цех по производству полиэтиленовых труб диаметром 50*500 мм для водо— и газоснабжения. В настоящее время на объекте завершены работы по монтажу металлоконструкций, монтажу сэндвич-панелей и окон, проведена отсыпка территории. На площадку поступило оборудование, сейчас идут разгрузочные работы, — рассказал директор предприятия Дмитрий Коган.