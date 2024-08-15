Строительство первой очереди завода полиэтиленовых труб завершается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае при поддержке краевого фонда завершается строительство первой очереди завода полиэтиленовых труб. Новое производство будет открыто в этом году. На площадке Ракитное ТОР «Хабаровск» завершается строительство первого корпуса завода по производству полиэтиленовых труб. На реализацию проекта краевой Гарантийный фонд предоставил резиденту ТОР два поручительства, позволившие получить льготные банковские кредиты. Поддержка оказана в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
С января по август 2024 года Гарантийный фонд Хабаровского края предоставил малым и средним предприятиям края 212 поручительств, что обеспечило им получение кредитов около 2,8 млрд рублей. В том числе фонд поддержал проект резидента ТОР «Хабаровск» ООО «Дальневосточный завод полиэтиленовых труб» (ООО «ДВЗПТ»).
— В июле был подписан договор поручительства с ООО «ДВЗПТ». Это позволило предприятию получить льготный банковский кредит по госпрограмме «1764» на сумму 28,4 млн рублей. Ставка — 14% годовых. Средства получены на завершение строительства завода: закупку товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками
Состоявшаяся сделка — продолжение линии поддержки предприятия, начатой фондом в 2023 году. Год назад благодаря поручительству компании в рамках программы промышленной ипотеки был предоставлен кредит на 20 млн рублей на реализацию проекта.
Соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока было заключено предприятием в сентябре 2023 года. Участок под строительство был выделен на площадке Ракитное ТОР «Хабаровск».
Новый завод будет выпускать трубы разных диаметров для водо-, газоснабжения и водоотведения. К преимуществам полиэтиленовых труб относятся: долговечность, высокая коррозионная стойкость, небольшой вес, простота в монтаже и сварке, а также относительно невысокая стоимость. По планам инвестора первую очередь завода введут в строй до конца 2024 года.
— В течение 7 лет планируется построить 4 корпуса. В этом году будет запущена первая очередь: цех по производству полиэтиленовых труб диаметром 50*500 мм для водо— и газоснабжения. В настоящее время на объекте завершены работы по монтажу металлоконструкций, монтажу сэндвич-панелей и окон, проведена отсыпка территории. На площадку поступило оборудование, сейчас идут разгрузочные работы, — рассказал директор предприятия Дмитрий Коган.
Рынок полимерных труб — емкий, спрос значительно превышает предложение. Так, по оценке предприятия, запущенное в этом году производство закроет не более 10% от общих потребностей региона в этой продукции. При этом часть ее уже предварительно законтрактована предприятиями ЖКХ Хабаровского края, ЕАО и Приморья.