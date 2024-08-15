В Самаре предложили пустить регулярные шаттлы в аэропорт Курумоч. С такой инициативой выступил самарский общественник Андрей Седогин. Мужчина опубликовал на эту тему пост в социальных сетях. Интернет-пользователи, кстати, эту идею поддержали. Корреспондент «КП-Самара» подробно изучила тему и выяснила детали.
Маршрутки ходят редко, а такси дорогое
Добраться до аэропорта Курумоч из Самары на общественном транспорте, конечно, можно, но сложно. В аэропорт идут автобус № 78 и маршрутка № 392, однако здесь есть свои нюансы.
— Существующие автобусные маршруты не охватывают большую часть города, ходят редко, нет адекватного расписания и удобных пересадок. Не лучше ситуация и с Тольятти, — говорит Андрей Седогин.
По словам общественника, он проводил опрос среди знакомых и, как выяснилось, никто из них не пользуется общественным транспортом, который курсирует до Курумоча. По оценке большинства, надежнее вызвать такси.
Правда, каждый раз приходится расставаться с приличной суммой, чтобы быстро и с комфортом добраться до аэропорта. Цены на такси сильно кусаются. Например, в середине дня (не в час пик) поездка до аэровокзала по тарифу «эконом» обойдется в 1190 рублей, и это, если отправляться от пересечения Ново-Садовой и проспекта Кирова.
«Чуть не опоздал на самолет»
Андрей Седогин поделился: как-то он уже пытался добраться до аэровокзала на общественном транспорте, вышел из дома с большим запасом времени, но чуть не опоздал на самолет.
— Стартовал с проспекта Ленина. Тут никакого транспорта в аэропорт нет, поэтому сначала нужно было добраться до Барбошиной поляны. Уже начались жуткие пробки, поэтому я выбрал трамвай. Транспорт шел переполненный, и только через 50 минут я смог с багажом втиснуться в нужный транспорт. На тот момент на Ново-Садовой перекладывали пути, трамваи шли по измененному маршруту, поэтому через полчаса я вышел на Ново-Вокзальной. Оттуда транспорт до аэропорта не ходит, нужна еще пересадка. Через 15 минут сел на автобус, доехал до Барбошиной поляны. До вылета 2 часа 20 минут. На остановке стоял единственный автобус, который следует даже не в аэропорт, а высаживает на повороте за километр от него. И он выезжал только через полчаса. Я понял, что не успеваю, сдался и заказал такси. Оно оказалось даже дороже, чем если бы я сразу вызвал его с проспекта Ленина. Тогда я понял, что с общественным транспортом в аэропорт действительно все настолько плохо, и это нужно менять.
Андрей Седогин предлагает запустить регулярные шаттлы по маршруту «Самара — аэропорт Курумоч».
— Нужны шаттлы с акцентом на максимальный территориальный охват с четким расписанием, с остановками на важных транспортных узлах, включая остановку метро «Московская». Такой маршрут будет в пешей доступности для львиной доли пассажиров, а остальные смогут воспользоваться им не более чем с одной пересадкой. В Тольятти — аналогично. Конечно, все мы ждем настоящий аэроэкспресс, но ждать его дело неблагодарное. А шаттл можно запустить хоть завтра.
Ждать ли регулярные шаттлы?
Кстати, самарский общественник презентовал свой проект на конференции финалистов конкурса «Лидеры России. Политика». Идею Андрея Седогина поддержал и заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. Вместе с тем чиновник заявил, что реализация такого предложения займет достаточное количество времени.
— Я, конечно, согласен с тем, что в аэропорт и оттуда должен быть организован некий рейс. Однако это точно вопрос не одного дня. Подобный маршрут должен работать по регулируемому тарифу, так как пассажиропоток постоянно неустойчивый — где-то больше, где-то меньше, — поделился с журналистом «КП-Самара» Илья Зотов. — Кроме того, любой маршрут должен быть закольцован и привязан к рейсам самолетов, необходимо продумать каждую деталь, например, рассчитать время на получение багажа, а также выделить инфраструктуру, чтобы пассажир мог прогнозировать примерное время своего прибытия в аэропорт.
По словам Зотова, в Самаре уже рассматривают эту инициативу. Возможно, уже в ближайшем будущем в аэропорт можно будет без проблем попасть на общественном транспорте.
— Когда я узнал о проблеме со слов Андрея Седогина, то переговорил с ответственными людьми на эту тему. В разговоре стало ясно, проблему понимают и найдут решение.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Сейчас добраться до Курумоча из Самары можно на такси, на своей машине и на автобусе или маршрутке.
На такси — от 1000 рублей.
На автобусе — от 35 рублей (маршрут № 78), от 45 рублей (маршрут № 392).
Парковка автомобиля у аэропорта — 600 рублей в сутки.