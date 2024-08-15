В Самаре предложили пустить регулярные шаттлы в аэропорт Курумоч

— Стартовал с проспекта Ленина. Тут никакого транспорта в аэропорт нет, поэтому сначала нужно было добраться до Барбошиной поляны. Уже начались жуткие пробки, поэтому я выбрал трамвай. Транспорт шел переполненный, и только через 50 минут я смог с багажом втиснуться в нужный транспорт. На тот момент на Ново-Садовой перекладывали пути, трамваи шли по измененному маршруту, поэтому через полчаса я вышел на Ново-Вокзальной. Оттуда транспорт до аэропорта не ходит, нужна еще пересадка. Через 15 минут сел на автобус, доехал до Барбошиной поляны. До вылета 2 часа 20 минут. На остановке стоял единственный автобус, который следует даже не в аэропорт, а высаживает на повороте за километр от него. И он выезжал только через полчаса. Я понял, что не успеваю, сдался и заказал такси. Оно оказалось даже дороже, чем если бы я сразу вызвал его с проспекта Ленина. Тогда я понял, что с общественным транспортом в аэропорт действительно все настолько плохо, и это нужно менять.