Годовая инфляция в Башкирии ускорилась до 8,76%

В июне годовая инфляция составляла 8,01%, таким образом, инфляция ускорилась на 0,75%. В июне по сравнению с маем показатель годовой инфляции вырос на 0,09%. Инфляция в Башкирии постепенно увеличивалась после снижения в марте этого года.