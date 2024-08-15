Годовая инфляция в Башкирии ускорилась до 8,76%

В июне годовая инфляция составляла 8,01%, таким образом, инфляция ускорилась на 0,75%. В июне по сравнению с маем показатель годовой инфляции вырос на 0,09%. Инфляция в Башкирии постепенно увеличивалась после снижения в марте этого года.
В секторе продовольственных товаров инфляция составила 8,72%. Наибольший вклад внесли цены на яйца (19,25%), хлеб и хлебобулочные изделия (13,4%) и овощи (13,19%).
Среди непродовольственных товаров (инфляция — 6,28%) наибольший рост отмечен на строительные материалы (11,97%), мебель (9,56%) и моторное топливо (8,86%).
В сфере услуг инфляция составила 11,92%. Наибольшая динамика зафиксирована в пассажирских перевозках (26,6%), бытовых услугах (14,4%) и культурном досуге (12,23%).