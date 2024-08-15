Стало известно, сколько жителей Башкирии получают повышенную пенсию

Когда возраст пенсионера достигает 80 лет, Социальный фонд вдвое увеличивает фиксированную выплату к его страховой пенсии. На сегодняшний день 112 тысяч жителей республики старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию по старости.
«Фиксированная выплата к страховой пенсии — это гарантированная ее часть, сумма которой устанавливается государством, не зависит от стажа работы, величины заработка или индивидуального пенсионного коэффициента. В 2024 году размер фиксированной выплаты составляет 8134 рубля. По достижении пенсионером возраста 80 лет именно эта часть его пенсии увеличивается вдвое — до 16 269 рублей».
Такое повышение касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели социальных пенсий, пенсий по потере кормильца и по инвалидности не вправе претендовать на эту прибавку. Жители республики с инвалидностью первой группы получают удвоенную фиксированную выплату с момента установления инвалидности и вне зависимости от возраста, поэтому после 80 лет их пенсия также остается прежней.
Повышение размера фиксированной выплаты после 80 лет осуществляется беззаявительно. Пенсионеру не нужно подавать никакие заявления, документы или обращаться в клиентские службы Социального фонда. Первая выплата с повышенной фиксированной частью поступает пенсионеру в следующем месяце после наступления 80-летия, а само повышение назначается со дня рождения.