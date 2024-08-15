Стало известно, сколько жителей Башкирии получают повышенную пенсию

Такое повышение касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели социальных пенсий, пенсий по потере кормильца и по инвалидности не вправе претендовать на эту прибавку. Жители республики с инвалидностью первой группы получают удвоенную фиксированную выплату с момента установления инвалидности и вне зависимости от возраста, поэтому после 80 лет их пенсия также остается прежней.