Инвестиции в «зеленую» экономику выросли почти в четыре раза

В 2023 году в Казахстане инвестиции, направленные на «зеленую» экономику, достигли 201 млрд тенге — в 3,8 раза больше, чем годом ранее. В региональном разрезе 60,7% всех инвестиций в секторе пришлось на Акмолинскую область, где за полный прошлый год показатель составил 122 млрд тенге, против всего 11,1 млрд тенге годом ранее. В тройке регионов-лидеров также оказались Жамбылская (40 млрд тенге) и Костанайская (19,7 млрд тенге) области. В целом инвестиции в секторе были зафиксированы только в 10 из 20 регионов страны. Такие данные приводит energyprom.kz.
Непосредственно в сфере возобновляемых источников энергии инвестиции составили 199,8 млрд тенге, в сегменте уменьшения эмиссий парниковых газов — 1 млрд тенге, в области энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности — 186 млн тенге.
К 1 июля текущего года установленная мощность объектов ВИЭ составила 2,9 тыс. МВт — на 15% больше, чем годом ранее. Основная часть пришлась на ветровые и солнечные электростанции. Мощность ветровых электростанций достигла 1,4 тыс. МВт (плюс 27,3% за год), мощность солнечных — 1,2 тыс. МВт (плюс 6,5%). Мощность малых ГЭС составила 269,8 МВт (рост в годовой динамике — всего на 0,9%), мощность биоэлектростанций — 1,8 МВт (как и годом ранее).
За январь-июнь 2024 года выработка электроэнергии объектами ВИЭ достигла 3,9 млрд кВт⋅ч — на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Большая часть выработки электроэнергии среди объектов ВИЭ пришлась на ветровые электростанции: 2,3 млрд кВт⋅ч, плюс 21,7% за год. На второй строчке расположились солнечные электростанции (974,9 млн кВт⋅ч, минус 0,1% за год), на третьей — малые ГЭС (595,4 млн кВт⋅ч, плюс 28,9%). Биоэлектростанции выработали лишь 430 тыс. кВт⋅ч электроэнергии — на 76,1% меньше, к тому же, чем за январь-июнь 2023 года.
Доля электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, от всего объема производства электроэнергии составила 6,5%, против 5,8% годом ранее.