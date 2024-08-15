Инвестиции в «зеленую» экономику выросли почти в четыре раза

В 2023 году в Казахстане инвестиции, направленные на «зеленую» экономику, достигли 201 млрд тенге — в 3,8 раза больше, чем годом ранее. В региональном разрезе 60,7% всех инвестиций в секторе пришлось на Акмолинскую область, где за полный прошлый год показатель составил 122 млрд тенге, против всего 11,1 млрд тенге годом ранее. В тройке регионов-лидеров также оказались Жамбылская (40 млрд тенге) и Костанайская (19,7 млрд тенге) области. В целом инвестиции в секторе были зафиксированы только в 10 из 20 регионов страны. Такие данные приводит energyprom.kz.