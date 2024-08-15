Квартал на улице Луначарского в Перми будут развивать комплексно

«Заключен договор о комплексном развитии этой территории (КРТ) по инициативе правообладателя, которым установлены предельные параметры разрешенного использования, такие как многоэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, площадки для занятий спортом, территория общего пользования и здравоохранение», — пояснила представитель краевого минимущества. Проект также предполагает благоустройство территории, детские игровые площадки, озеленение, общественные пространства и прочее. Кроме того, по соглашению КРТ инвестор построит жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями для поликлиники на 200 посещений в смену, площади передадут в краевую собственность.
Глава минимущества Лариса Ведерникова уточнила, что окончательные параметры застройки территории зафиксируют в допсоглашении. Квартал находится вблизи памятников архитектуры, поэтому размещение высотных акцентов должна согласовать региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия. Окончательную концепцию квартала позже представят комиссии по ПЗЗ. На заседании присутствовал замначальника инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Изосимов, который сообщил, что материалы по кварталу № 137 уже поступили в ведомство и с ними начали работать.
Теперь, когда члены комиссии по ПЗЗ согласовали установление зоны КРТ-12 в квартале на ул. Луначарского, проект направят на утверждение в правительство Пермского края.
В июле девелопер СЗ «Квартал 137» заключил соглашение о комплексном развитии своей земли с региональным минимуществом. Соглашение заключено в отношении территории суммарной площадью 3,36 га.