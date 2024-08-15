Квартал на улице Луначарского в Перми будут развивать комплексно

«Заключен договор о комплексном развитии этой территории (КРТ) по инициативе правообладателя, которым установлены предельные параметры разрешенного использования, такие как многоэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, площадки для занятий спортом, территория общего пользования и здравоохранение», — пояснила представитель краевого минимущества. Проект также предполагает благоустройство территории, детские игровые площадки, озеленение, общественные пространства и прочее. Кроме того, по соглашению КРТ инвестор построит жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями для поликлиники на 200 посещений в смену, площади передадут в краевую собственность.