Администрация расторгла контракт на ремонт моста через Зеленский съезд в Нижнем Новгороде, сообщается на портале госзакупок.
Напомним, в конце февраля администрация района и ООО «ЮжУралстрой» заключили договор по ремонту надземного пешеходного перехода. Цена контракта превысила 4,3 млн рублей.
В середине мая начались работы, и для безопасности пешеходов проход в Нижегородский кремль через Никольскую башню закрыли. Ограничение продлится до завершения ремонта моста.
По договору, работы должны были занять около двух месяцев и завершиться 8 июля, но ремонт не выполнен до сих пор.
В итоге, контракт с подрядчиком расторгли. Когда работы возобновятся и сколько времени они займут — неизвестно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 12 млн рублей направят на ремонт моста через Похвалинский съезд.