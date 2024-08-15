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Администрация расторгла контракт на ремонт моста через Зеленский съезд

По договору, работы должны были занять около двух месяцев и завершиться 8 июля.

Администрация расторгла контракт на ремонт моста через Зеленский съезд в Нижнем Новгороде, сообщается на портале госзакупок.

Напомним, в конце февраля администрация района и ООО «ЮжУралстрой» заключили договор по ремонту надземного пешеходного перехода. Цена контракта превысила 4,3 млн рублей.

В середине мая начались работы, и для безопасности пешеходов проход в Нижегородский кремль через Никольскую башню закрыли. Ограничение продлится до завершения ремонта моста.

По договору, работы должны были занять около двух месяцев и завершиться 8 июля, но ремонт не выполнен до сих пор.

В итоге, контракт с подрядчиком расторгли. Когда работы возобновятся и сколько времени они займут — неизвестно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 12 млн рублей направят на ремонт моста через Похвалинский съезд.