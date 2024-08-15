Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин обсудит покупку участков для строительства ВСМ Петербург-Москва

Поездка между двумя столицами по высокоскоростной железнодорожной магистрали займет 2 часа 15 минут.

Правительство России соберется на очередное заседание под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Кабмин обсудит несколько вопросов, касающихся создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург-Москва. Информация об этом следует из анонса, опубликованного на сайте Правительства РФ.

— О выделении Росжелдору в 2024 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления ООО «ВСМ Две Столицы» гранта на финансовое обеспечение или компенсации расходов, связанных с приобретением и оформлением прав на земельные участки для создания инфраструктуры от станции «Крюково» до «Санкт-Петербург-Главный», — говорится в повестке.

К слову, поездка между двумя столицами по высокоскоростной железнодорожной магистрали займет всего 2 часа 15 минут. Ожидается, что поезда смогут развивать скорость от 200 до 400 километров в час. Составы будут курсировать каждые 10−15 минут.

Напомним, накануне, 14 августа, Градсовет Петербурга одобрил архитектурный облик будущего терминала ВСМ, который построят рядом с Московским вокзалом. Здания будут богаты на свет и красный кирпич.