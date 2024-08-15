Кабмин обсудит покупку участков для строительства ВСМ Петербург-Москва

Правительство России соберется на очередное заседание под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Кабмин обсудит несколько вопросов, касающихся создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург-Москва. Информация об этом следует из анонса, опубликованного на сайте Правительства РФ.
— О выделении Росжелдору в 2024 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления ООО «ВСМ Две Столицы» гранта на финансовое обеспечение или компенсации расходов, связанных с приобретением и оформлением прав на земельные участки для создания инфраструктуры от станции «Крюково» до «Санкт-Петербург-Главный», — говорится в повестке.
К слову, поездка между двумя столицами по высокоскоростной железнодорожной магистрали займет всего 2 часа 15 минут. Ожидается, что поезда смогут развивать скорость от 200 до 400 километров в час. Составы будут курсировать каждые 10−15 минут.
Напомним, накануне, 14 августа, Градсовет Петербурга одобрил архитектурный облик будущего терминала ВСМ, который построят рядом с Московским вокзалом. Здания будут богаты на свет и красный кирпич.