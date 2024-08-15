Кабмин обсудит покупку участков для строительства ВСМ Петербург-Москва

— О выделении Росжелдору в 2024 году из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления ООО «ВСМ Две Столицы» гранта на финансовое обеспечение или компенсации расходов, связанных с приобретением и оформлением прав на земельные участки для создания инфраструктуры от станции «Крюково» до «Санкт-Петербург-Главный», — говорится в повестке.