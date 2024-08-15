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Белстат: доходы населения в Беларуси продолжают расти

Заработная плата занимает все большую долю среди денежных поступлений жителей Беларуси, а соцвыплаты сохраняют второе место.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Реальные располагаемые денежные доходы населения за первое полугодие 2024 года выросли на 9,6%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года, сообщает Белстат.

Рост доходов пока более интенсивный, чем за весь предыдущий год (было 6,3%).

Как и прежде, заработные платы занимают первое место по объему — 65%. Ранее по итогам января-мая было 64,6% — то есть доля немного выросла.

Социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и так далее) остаются на втором месте — 22,3%.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, составили 7,8% от общего объема.

На последнем месте находятся доходы от собственности и прочие, которые в общем объеме доходов белорусов составили 4,9%.

Зарплаты белорусов

По подсчетам Белстата, почти 24% работающих белорусов получают от 1 до 1,5 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, увеличиваются высокооплачиваемые прослойки. Например, от 3 до 5 тысяч в мае прошлого года получали 6%, а в мае 2024 года — 10,5%.

Снижается количество низкооплачиваемых сотрудников: в мае прошлого года зарплата менее 500 рублей была у 2%, а через год — у 1,5%.