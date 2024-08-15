Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле увеличилось на 18,1%

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br15,8 млрд, или в сопоставимых ценах на 18,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Высокий темп роста продукции сельского хозяйства обусловлен опережающими темпами уборки зерновых и зернобобовых культур в текущем году.



В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1075,6 тыс. т, что на 4,1% больше, чем в январе — июле 2023 года, молока — 5170,1 тыс. т (на 6,2% больше), яиц получено 2179,3 млн штук (на 14,2% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98% молока и 86,3% производства яиц.



На 1 августа 2024 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,4 млн. Численность свиней составила 2,3 млн.