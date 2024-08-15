Жителей хабаровских бараков начнут расселять

Кроме того, Демешин рассказал о планах по созданию новой программы расселения аварийных домов, которая будет завершена к апрелю 2025 года. В эту программу войдут здания, признанные непригодными для жизни в период с января 2017 по январь 2022 года. Таким образом, аварийный фонд на проспекте имени 60-летия Октября будет полностью ликвидирован, открывая новые горизонты для жителей и создавая комфортные условия для жизни.