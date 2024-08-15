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Жителей хабаровских бараков начнут расселять

В Хабаровском крае готовятся перемены: регион выделит 599 миллионов рублей на переселение жильцов нескольких старых бараков, расположенных на проспекте имени 60-летия Октября в Хабаровске.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

Как заявил врио губернатора Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале, новые квартиры получат более 300 человек, что станет настоящим шагом вперед в улучшении их жилищных условий.

Кроме того, Демешин рассказал о планах по созданию новой программы расселения аварийных домов, которая будет завершена к апрелю 2025 года. В эту программу войдут здания, признанные непригодными для жизни в период с января 2017 по январь 2022 года. Таким образом, аварийный фонд на проспекте имени 60-летия Октября будет полностью ликвидирован, открывая новые горизонты для жителей и создавая комфортные условия для жизни.