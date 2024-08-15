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Омичам сообщили о новой расшифровке квитанции за вывоз мусора

С 1 июля 2024 года появились изменения в платежных документах, формируемых Омской энергосбытовой компанией. Речь идет о разделе информации о коммунальной услуге «Обращение с твердыми коммунальными отходами». В частности, корректировка коснулась данных в графах «объем услуги» и «тариф».

Кроме того, в квитанциях теперь отображается норматив образования отходов на одного человека. Эти корректировки связаны с тем, что ОЭК внедрила новое российское программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать плату с учётом более детальной информации, указанной в платёжном документе.

Цель изменений — сделать так, чтобы каждый потребитель мог легко разобраться в своей квитанции и понять, за что он платит. Чтобы омичи быстрее научились понимать обновлённые платёжные документы, региональный оператор подготовил подробную инструкцию.

Шаг 1. Название услуги.

 — Найдите строку «Обращение с ТКО». Это основная строка, где указана информация по начислению платы за вывоз мусора.

 — Услуга обозначена в графе «Код организации» цифрами 69007.

Шаг 2. Норматив образования ТКО.

 — В графе под названием «Услуга», с июля 2024 года рядом с названием коммунальной услуги «Обращение с ТКО» в скобках указан норматив образования отходов на одного человека, в зависимости от типа жилья и места проживания.

 — Нормативы образования ТКО утверждены РЭК Омской области.

Шаг 3. Объём услуги.

 — В графе «Объём услуги» с июля 2024 года указывается объём отходов, подлежащих вывозу из жилья.

 — Объем услуги рассчитывается на основе норматива образования ТКО и количества зарегистрированных в жилье граждан, которое указано вверху квитанции после адресной строки.

 — Пример: В жилом помещении в городе Омске проживает три человека, норматив образования ТКО на одного человека — 0,209 куб. м. Норматив умножается на 3, и в графе «Объём услуги» будет указано 0,627 куб. м.

Шаг 4. Задолженность/переплата.

 — В графе под названием «Состояние расчётов на начало периода, руб.» указана задолженность или переплата за коммунальную услугу на дату формирования квитанции.

Шаг 5. Единицы измерения.

 — В графе «Ед. изм» соответственно указаны единицы измерения услуги. Для «Обращения с ТКО» это метр кубический.

Шаг 6. Тариф на услугу.

 — Тариф на кубометр ТКО утверждает РЭК Омской области.

 — Тариф указывается в квитанции в графе под названием «Тариф/размер платы, руб.». Начиная с июля 2024 года, в этой графе указан тариф, который РЭК Омской области утвердила для конкретного жилья, адрес которого указан в квитанции.

 — Тариф может быть льготным или экономически обоснованным.

Шаг 7. Плата на одного проживающего.

 — В графе под названием «Начислено по тарифу» указан размер платы за «Обращение с ТКО» с учетом количества зарегистрированных граждан.

 — Пример: В квитанции в графе под названием «Начислено по тарифу» указано 405,53 ₽, в жилье зарегистрировано 3 человека. 405,53 ₽ делим на 3, плата на одного проживающего в месяц составляет 135,17 ₽

Шаг 8. Размер окончательной платы по квитанции.

 — Окончательный размер платы за коммунальную услугу зависит от состояния расчетов по лицевому счету на момент формирования квитанции, то есть от наличия пени, задолженности или переплаты, за коммунальную услугу.

ЖКХ