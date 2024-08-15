Омичам сообщили о новой расшифровке квитанции за вывоз мусора

Кроме того, в квитанциях теперь отображается норматив образования отходов на одного человека. Эти корректировки связаны с тем, что ОЭК внедрила новое российское программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать плату с учётом более детальной информации, указанной в платёжном документе.
Цель изменений — сделать так, чтобы каждый потребитель мог легко разобраться в своей квитанции и понять, за что он платит. Чтобы омичи быстрее научились понимать обновлённые платёжные документы, региональный оператор подготовил подробную инструкцию.
Шаг 1. Название услуги.
— Найдите строку «Обращение с ТКО». Это основная строка, где указана информация по начислению платы за вывоз мусора.
— Услуга обозначена в графе «Код организации» цифрами 69007.
Шаг 2. Норматив образования ТКО.
— В графе под названием «Услуга», с июля 2024 года рядом с названием коммунальной услуги «Обращение с ТКО» в скобках указан норматив образования отходов на одного человека, в зависимости от типа жилья и места проживания.
— Нормативы образования ТКО утверждены РЭК Омской области.
Шаг 3. Объём услуги.
— В графе «Объём услуги» с июля 2024 года указывается объём отходов, подлежащих вывозу из жилья.
— Объем услуги рассчитывается на основе норматива образования ТКО и количества зарегистрированных в жилье граждан, которое указано вверху квитанции после адресной строки.
— Пример: В жилом помещении в городе Омске проживает три человека, норматив образования ТКО на одного человека — 0,209 куб. м. Норматив умножается на 3, и в графе «Объём услуги» будет указано 0,627 куб. м.
Шаг 4. Задолженность/переплата.
— В графе под названием «Состояние расчётов на начало периода, руб.» указана задолженность или переплата за коммунальную услугу на дату формирования квитанции.
Шаг 5. Единицы измерения.
— В графе «Ед. изм» соответственно указаны единицы измерения услуги. Для «Обращения с ТКО» это метр кубический.
Шаг 6. Тариф на услугу.
— Тариф на кубометр ТКО утверждает РЭК Омской области.
— Тариф указывается в квитанции в графе под названием «Тариф/размер платы, руб.». Начиная с июля 2024 года, в этой графе указан тариф, который РЭК Омской области утвердила для конкретного жилья, адрес которого указан в квитанции.
— Тариф может быть льготным или экономически обоснованным.
Шаг 7. Плата на одного проживающего.
— В графе под названием «Начислено по тарифу» указан размер платы за «Обращение с ТКО» с учетом количества зарегистрированных граждан.
— Пример: В квитанции в графе под названием «Начислено по тарифу» указано 405,53 ₽, в жилье зарегистрировано 3 человека. 405,53 ₽ делим на 3, плата на одного проживающего в месяц составляет 135,17 ₽
Шаг 8. Размер окончательной платы по квитанции.
— Окончательный размер платы за коммунальную услугу зависит от состояния расчетов по лицевому счету на момент формирования квитанции, то есть от наличия пени, задолженности или переплаты, за коммунальную услугу.