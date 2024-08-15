Омичам сообщили о новой расшифровке квитанции за вывоз мусора

Кроме того, в квитанциях теперь отображается норматив образования отходов на одного человека. Эти корректировки связаны с тем, что ОЭК внедрила новое российское программное обеспечение, которое позволяет рассчитывать плату с учётом более детальной информации, указанной в платёжном документе.