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Красноярское кафе быстрого питания работало незаконно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты нашли многочисленные нарушения.

Источник: Соцсети

14 августа в Россельхознадзор обратился житель Красноярска с признаками отравления. Они возникли после того, как красноярец поел куриные ножки в кафе «Magic burger». Оно находится на улице Судостроительная, д. 74 А.

Оказалось, что кафе не зарегистрировано по этому адресу в информационных системах Россельхознадзора. А также не оформлялись документы, которые подтверждают безопасность продукции. Кроме того, для приготовления блюд использовалось сырье неизвестного происхождения.

Отметим, что в мае за такое же нарушение предпринимателю этого кафе уже объявляли предостережение.

Специалисты проинформировали о незаконной деятельности кафе краевой Роспотребнадзор. Предпринимателю объявлено предостережение, сообщает Россельхознадзор.