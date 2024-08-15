Красноярское кафе быстрого питания работало незаконно

14 августа в Россельхознадзор обратился житель Красноярска с признаками отравления. Они возникли после того, как красноярец поел куриные ножки в кафе «Magic burger». Оно находится на улице Судостроительная, д. 74 А.
Оказалось, что кафе не зарегистрировано по этому адресу в информационных системах Россельхознадзора. А также не оформлялись документы, которые подтверждают безопасность продукции. Кроме того, для приготовления блюд использовалось сырье неизвестного происхождения.
Отметим, что в мае за такое же нарушение предпринимателю этого кафе уже объявляли предостережение.
Специалисты проинформировали о незаконной деятельности кафе краевой Роспотребнадзор. Предпринимателю объявлено предостережение, сообщает Россельхознадзор.