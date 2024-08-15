Бисмарк
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейшие компании с долей государства внесли в бюджет Узбекистана свыше 31 триллиона сумов в виде налогов

За семь месяцев текущего года 947 крупных налогоплательщиков внесли в бюджет Узбекистана свыше 62 триллионов сумов.

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За семь месяцев текущего года 947 крупных налогоплательщиков внесли в бюджет Узбекистана свыше 62 триллионов сумов. Из этой суммы десять крупнейших компаний с долей государства уплатили более 31 триллиона сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Среди компаний с долей государства наибольшие суммы уплатили Навоийский горнометаллургический комбинат, который перечислил 13,9 триллиона сумов, Алмалыкский ГМК — 4,7 триллиона сумов и UzGasTrade, добавивший 2,5 триллиона сумов в бюджет.

В свою очередь десять крупнейших частных компаний за тот же период заплатили 4,9 триллиона сумов.

Лидерами здесь стали Uzbekistan British-American Tobacco — 1,6 триллиона сумов, Enter Engineering — 765 миллиардов сумов и Tashkent Tobacco — 508 миллиардов сумов.

Напомним, что иностранные корпорации, такие как Meta, Google, Apple и Netflix, предоставляющие свои услуги в Узбекистане, уплатили за полгода свыше 48 миллиардов сумов налогов.

Самые быстрые новости в Телеграм. Присоединяйтесь.

налоги