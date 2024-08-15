Крупнейшие компании с долей государства внесли в бюджет Узбекистана свыше 31 триллиона сумов в виде налогов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За семь месяцев текущего года 947 крупных налогоплательщиков внесли в бюджет Узбекистана свыше 62 триллионов сумов. Из этой суммы десять крупнейших компаний с долей государства уплатили более 31 триллиона сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Среди компаний с долей государства наибольшие суммы уплатили Навоийский горнометаллургический комбинат, который перечислил 13,9 триллиона сумов, Алмалыкский ГМК — 4,7 триллиона сумов и UzGasTrade, добавивший 2,5 триллиона сумов в бюджет.
В свою очередь десять крупнейших частных компаний за тот же период заплатили 4,9 триллиона сумов.
Лидерами здесь стали Uzbekistan British-American Tobacco — 1,6 триллиона сумов, Enter Engineering — 765 миллиардов сумов и Tashkent Tobacco — 508 миллиардов сумов.
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