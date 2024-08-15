Крупнейшие компании с долей государства внесли в бюджет Узбекистана свыше 31 триллиона сумов в виде налогов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За семь месяцев текущего года 947 крупных налогоплательщиков внесли в бюджет Узбекистана свыше 62 триллионов сумов. Из этой суммы десять крупнейших компаний с долей государства уплатили более 31 триллиона сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.