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Между Омском и Тарой в будущем могут запустить прямые авиарейсы

Сейчас вопрос запуске авиасообщения со вторым по величине городом области прорабатывает минтранс.

Источник: Комсомольская правда

Прямой рейс между Омском и Тарой может появиться в перспективе. Сейчас вопрос открытия авиасообщения между областным центром и вторым в регионе по численности населения городом прорабатывает минтранс.

Как сообщили в ведомстве, решение о запуске прямого авиарейса из Омска в Тару будет принято после того, как будет проанализирована его востребованность.

«Вопрос организации пассажирских перевозок авиарейсом Омск — Тара находится в проработке, запуск данного рейса это — долгосрочная перспектива. Министерством будет проанализирована востребованность запуска авиарейса с жителями города Тары, после чего будет принято решение», — говорится в комментарии.

Напомним, что накануне из Омска вылетел первый рейс в Усть-Ишим. Полеты выполняет самолет Ан-2, который вмещает 9 человек. Время в пути составляет 2 часа 15 минут.