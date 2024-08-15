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Для СКИФ начато серийное производство вакуумных камер

На экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН начато серийное производство вакуумных камер для накопительного кольца ЦКП «СКИФ».

Источник: Коммерсантъ

Сейчас на площадке налажен выпуск более 200 единиц. «От точности производства этих конструкций зависят параметры и время жизни пучка, а значит и работа всей ускорительной машины», — сообщил заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Александр Краснов.

В июне текущего года директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров комментировал, что промышленная эксплуатация центра коллективного пользования «СКИФ» в наукограде Кольцово должна начаться не позднее 2026 года.

Сибирский кольцевой источник фотонов создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» для развития современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения. В 2023 году на реализацию этого проекта были выделены 17 млрд руб., еще 14 млрд руб. в 2024-м. Около половины этих средств будет направлена на оборудование, которое создается силами отечественных разработчиков, комментировала ранее вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

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