В Свердловской области вырос размер прожиточного минимума на 2025 год

Решение было принято сегодня, 15 августа, на заседании областного правительства. В денежном выражении величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года на душу населения составит 17 тысяч 556 рублей в месяц. Для трудоспособного населения она будет составлять 19 тысяч 136 рублей в месяц. Для пенсионеров — 15 тысяч 98 рублей в месяц, для детей — 17 тысяч 29 рублей в месяц.