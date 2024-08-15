Правительство Новосибирской области поддержит автоперевозчиков

«Это основной автобусный перевозчик в районе, и в этом — особая ценность. За свою 70-летнюю историю коллектив никогда не прекращал обслуживать пассажиров», — сказал губернатор.



Он также обратил внимание на значимость обновления автобусного парка, которое стало возможным благодаря различным государственным и областным программам. Это позволяет улучшить комфорт для пассажиров и открывать новые маршруты.