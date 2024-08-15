Правительство Новосибирской области поддержит автоперевозчиков

В ходе рабочей поездки в Куйбышевский район губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил производственную базу автотранспортного предприятия «Каинсктранс». Это предприятие отмечает свое 70-летие и играет важную роль в транспортной системе региона.
Учредитель «Каинсктранса» Сергей Смирнов доложил губернатору о работе предприятия, которое обслуживает 54 маршрута, включая 21 городской и 33 сельских. Каждый год «Каинсктранс» перевозит более миллиона пассажиров. Руководство предприятия активно занимается обновлением автобусного парка, участвуя в государственных программах и вкладывая собственные средства. За последние годы было приобретено 24 новых автобуса, что позволило снизить средний возраст пассажирского транспорта с 8 до 3 лет. На данный момент 70% автобусов работают на экологичном газомоторном топливе.
Андрей Травников отметил важность работы «Каинсктранса» для экономики Куйбышевского района и поблагодарил весь коллектив за сохранение предприятия и его профиля работы. Он подчеркнул, что в прошлом были трудные годы, когда автобусное обслуживание находилось под угрозой, однако коллектив смог сохранить и развить услуги для пассажиров.
«Это основной автобусный перевозчик в районе, и в этом — особая ценность. За свою 70-летнюю историю коллектив никогда не прекращал обслуживать пассажиров», — сказал губернатор.
Он также обратил внимание на значимость обновления автобусного парка, которое стало возможным благодаря различным государственным и областным программам. Это позволяет улучшить комфорт для пассажиров и открывать новые маршруты.
Травников также упомянул о совместном проекте с Западно-Сибирской железной дорогой, который включает мультимодальные маршруты. Эти маршруты позволяют жителям отдаленных населенных пунктов удобно добираться до железной дороги на автобусе и пересаживаться на электричку, что экономит время и деньги.
Сергей Смирнов выразил благодарность Губернатору и членам Правительства за поддержку транспортных предприятий. Он отметил, что реализация специальных программ помогает обновлять автопарк через бюджетные кредиты и государственный лизинг. В этом году «Каинсктранс» ожидает поставку еще четырех новых автобусов.