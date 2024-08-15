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В Омске определили подрядчика для благоустройства Городского сада у ТЮЗа

Компания «Континент» завершит укладку гранитных дорожек до 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Омске окончены торги по выбору подрядчика для проведения работ по благоустройству Городского сада, расположенного у Театра юного зрителя. Единственным участником аукциона стало омское ООО «Строительная фирма “Континент”, с которым был заключен контракт на сумму 6,067 миллионов рублей.

Согласно условиям контракта, компания займется устройством пешеходных зон гранитом Южно-Султаевского месторождения. Работы будут проводиться как в центре сквера, так и на входах со стороны улицы Чкалова. Укладка гранитных дорожек должна быть завершена до 1 сентября текущего года.

Напомним, что благоустройство Городского сада выполняется в несколько этапов. Первый этап реконструкции обошелся в 20 миллионов рублей, а второй — в 35,24 миллиона рублей. Все работы запланировано завершить к осени.