Пермский институт культуры заподозрили в нарушениях при выборе охранного предприятия

УФАС установило, что с 2021 по 2023 годы ПГИК заключил четырнадцать договоров с ООО «ЧОО “Борей” как с единственным поставщиком на оказание охранных услуг. Сумма контрактов составила 12,3 млн руб. Рынок охранных услуг в Перми и Пермском крае является высококонкурентным, однако вуз этим фактом пренебрег, проведя закупки без торгов, тем самым необоснованно ограничив конкуренцию среди участников рынка. Более того, заключение договоров с единственным поставщиком на протяжении нескольких лет, следовательно, игнорирование других организаций, способных оказать заказчику охранные услуги по более низкой цене, привело к неэффективному расходованию бюджетных денежных средств.