Свердловский губернатор поручил усилить работу с операторами по вывозу мусора

«В настоящее время контроль за деятельностью региональных операторов осуществляется министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области в двух формах. Мы проводим мониторинг отчетности по соглашениям и заслушиваем доклады представителей регоператов о результатах деятельности по итогам года, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. — Решение, принятое главой региона, позволит не только расширить механизмы контроля за их работой, но и использовать результаты проверок при принятии решения о лишении статуса регионального оператора».