Свердловский губернатор поручил усилить работу с операторами по вывозу мусора

По словам губернатора Евгения Куйвашева, необходимо предупредить возникновение сбоев в вывозе мусора, нужно больше рычагов влияния на недобросовестные компании. Меры приняты после того, как в нескольких муниципалитетах Западного управленческого округа больше недели не вывозили мусор, помойки были забиты отходами.
«Цель — предупредить возникновение сбоев».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить контроль деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новый документ утвердили на заседании правительства региона.
«Мы продолжаем наводить порядок в этой важной и чувствительной для людей сфере. Сегодня утвердим порядок контроля за деятельностью региональных операторов в части соблюдения установленных правил, — сказал Евгений Куйвашев. — Главная цель — предупредить возникновение сбоев с вывозом мусора, получить еще больше рычагов воздействия на недобросовестные компании. Чтобы контролировать работу региональных операторов, нужно создать единый реестр перевозчиков мусора и единый реестр полигонов. Теперь региональный оператор обязан уведомлять министерство ЖКХ и лично министра о смене организации, осуществляющей вывоз твердых коммунальных отходов».
Теперь региональный оператор за месяц до окончания срока договора должен уведомлять министерство энергетики и ЖКХ о планах по проведению конкурса, а также сообщать о его победителе до заключения контракта. Специалисты ведомства будут контролировать работу регоператоров, проводя плановые и внеплановые проверки и анализируя их документацию.
«В настоящее время контроль за деятельностью региональных операторов осуществляется министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области в двух формах. Мы проводим мониторинг отчетности по соглашениям и заслушиваем доклады представителей регоператов о результатах деятельности по итогам года, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. — Решение, принятое главой региона, позволит не только расширить механизмы контроля за их работой, но и использовать результаты проверок при принятии решения о лишении статуса регионального оператора».
«Спецавтобаза» вместо «Экосервиса».
Данные меры были приняты после того, как в нескольких муниципалитетах Западного округа возникли проблемы с вывозом мусора. Тогда региональный оператор «ТБО “Экосервис” не смог оперативно вывезти ТКО с мусорок Ревды, Первоуральска, Полевского, Новоуральска и других муниципалитетов. Для регоператора закрыли мусорный полигон в Ревде.
Это продлилось больше недели. Мусорки переполнились отходами. Жители муниципалитетов жаловались на ужасный запах, так как стояла жаркая погода, появление насекомых и грызунов.
Евгений Куйвашев дал поручение разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по недопущению подобных фактов. Специалисты министерства энергетики и ЖКХ совместно с органами самоуправления провели проверку работы «ТБО “Экосервис”. В результате было принято решение о лишении действующего регионального оператора официального статуса и расторжении соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО.
С 1 августа статус регоператора в Западном административно-производственном объединении присвоен Екатеринбургскому МУП «Специализированная автобаза».