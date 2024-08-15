На 11% вырастет тариф на коммунальные услуги в Севастополе в 2025 году

Плата граждан за коммунальные услуги в каждом месяце, начиная с июля 2025 года, не будет выше платы в июле 2024 года более, чем на 11%. В других регионах предполагаемый индекс в 2025 году составит: в Кемеровской области — 19,8%, в Республике Татарстан — 16%, в Республике Дагестан — 15%, в Тверской области — 14%, в Астраханской области — 12%.