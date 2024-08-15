На 11% вырастет тариф на коммунальные услуги в Севастополе в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Севастополе, как и по всей России, планируется индексация тарифов на коммунальные услуги. Ставка вырастет на 11%, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство региона.
«Индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, с учетом влияния стоимости ресурсов, обеспечивающих бесперебойную работу и развитие коммунальной инфраструктуры, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций», — рассказала начальник управления по тарифам Севастополя Елена Клементьева.
Плата граждан за коммунальные услуги в каждом месяце, начиная с июля 2025 года, не будет выше платы в июле 2024 года более, чем на 11%. В других регионах предполагаемый индекс в 2025 году составит: в Кемеровской области — 19,8%, в Республике Татарстан — 16%, в Республике Дагестан — 15%, в Тверской области — 14%, в Астраханской области — 12%.
«Обращаем внимание, что правительством Севастополя предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Подробную информацию о перечне категорий граждан и видам социальной поддержки по оплате коммунальных услуг можно получить в департаменте труда и социальной защиты населения Севастополя», — прокомментировали в пресс-службе.