В Перми на Парковом планируется построить бассейн

«Мы хотим зарезервировать территорию для размещения здесь объекта спортивного назначения», — заметила начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова. Городские власти планируют построить там бассейн. Так как площадь территории большая, на ней могут быть размещены какие-то дополнительные объекты, добавила госпожа Норова. Сейчас проводится работа по поиску финансирования.