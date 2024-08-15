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В Перми на Парковом планируется построить бассейн

Участники сегодняшнего заседания комиссии по землепользованию и застройке обсудили строительство спортивных объектов в Перми.

Источник: Reuters

Администрация города обратилась в комиссию с заявлением установить на площадке в Парковом, ограниченной улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной (2,4 га), зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Сейчас территория входит в жилую зону Ж-2. По данным представителя краевого минимущества, в отношении этой территории разработан проект межевания.

«Мы хотим зарезервировать территорию для размещения здесь объекта спортивного назначения», — заметила начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова. Городские власти планируют построить там бассейн. Так как площадь территории большая, на ней могут быть размещены какие-то дополнительные объекты, добавила госпожа Норова. Сейчас проводится работа по поиску финансирования.

Члены комиссии поддержали предложение администрации.

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