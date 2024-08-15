В Екатеринбурге средняя зарплата превысила 90 тысяч рублей. Уральская столица стала лидером по уровню заработка за первый квартал года. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации города.
Средняя заработная плата в Екатеринбурге составила 92,3 тысячи рублей. Численность занятых на предприятиях горожан превысила 468 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что на Среднем Урале вырос прожиточный минимум. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области. Его увеличили на 14,8%.
Если говорить о денежном выражении, то сейчас прожиточный минимум для трудоспособного населения это 17 556 рублей (ранее 16 675 рублей). Для пенсионеров 15 098 рублей (ранее 13 156), для детей — 17 029 рублей (ранее 15 281).