Международные бренды одежды пересматривают логистику из-за протестов в Бангладеш

Работа ряда предприятий была приостановлена на несколько недель. Протестующие подожгли несколько фабрик, принадлежащих сторонникам ушедшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины, включая H&M и Zara. Эти беспорядки вызвали задержки в поставках одежды и обуви, и бренды вынуждены работать сверхурочно и перевозить заказы воздушным транспортом, чтобы восполнить отставания от графика. Однако это дорогостоящий вариант, который практически уничтожает прибыль от поставок.