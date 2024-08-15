Международные бренды одежды пересматривают логистику из-за протестов в Бангладеш

Крупные международные бренды одежды начали переводить заказы с фабрик в Бангладеш в другие страны вследствие массовых протестов в республике, сообщила газета Financial Times (FT).
Работа ряда предприятий была приостановлена на несколько недель. Протестующие подожгли несколько фабрик, принадлежащих сторонникам ушедшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины, включая H&M и Zara. Эти беспорядки вызвали задержки в поставках одежды и обуви, и бренды вынуждены работать сверхурочно и перевозить заказы воздушным транспортом, чтобы восполнить отставания от графика. Однако это дорогостоящий вариант, который практически уничтожает прибыль от поставок.
В июле в Бангладеш состоялись массовые протесты: демонстранты из разных уголков страны выступали против системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость в 1971 году. Митингующие сочли эту систему квот дискриминационной и критиковали правительство за недостаточные усилия по борьбе с безработицей.
На фоне протестов премьер-министр страны 5 августа подала в отставку и бежала в Индию. Газета The Hindu сообщала, что она планирует просить убежища в Великобритании.
6 августа начальник штаба армии Бангладеш генерал Вакер-уз-Заман объявил о создании временного правительства с участием всех партий. 8 августа Нобелевский лауреат премии мира Мухаммад Юнус принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.
Нина Лютикова