В Перми заменят почти все автобусы

— Пермские перевозчики обратили внимание производителей автобусов на слабые стороны техники, которые выявились в процессе эксплуатации, — сообщил на своей соцстранице глава города Эдуард Соснин. — Они отметили, что требуется дополнительное оборудование и более мощные генераторы, чтобы все системы работали корректно. Это относится, в частности, к системе кондиционирования воздуха. Производители автобусов согласились с замечаниями и обещали проработать этот вопрос. Они отметили, что пермские требования к подвижному составу помогут им улучшить свою продукцию и для других городов.