В Перми заменят почти все автобусы

Этим летом пермяки жаловались на жару в пермских автобусах — в них не работали кондиционеры, они перегревались и сходили с линии. Не за горами зима, не будем ли мерзнуть в салонах городского транспорта? Пермским пассажирам пообещали, что климат в салонах автобусов возьмут на контроль.
Справедливая критика.
Напомним: «Комсомольская правда» летом провела соцопрос, и выяснилось, что проблема плохого микроклимата в салонах касается буквально всех автобусных маршрутов.
— В автобусах духота стоит как в бане! — сетовали горожане.
Выступая после этого в эфире Радио «Комсомольская правда», начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин признал, что главной причиной неудобств пассажиров стала ненадежность некоторых узлов автобусов, которые использовали перевозчики. По его словам, кондиционеры и радиаторы двигателей не справлялись с экстремальными погодными условиями.
Это отмечали и эксперты «КП», сообщая, что на междугородных автобусах с хорошей комплектацией, на которых кроме того были установлены двойные стекла, таких проблем не было.
Руководитель дептранса тогда сообщил, что в администрации прорабатываются меры по улучшению ситуации. В частности, пообещал, что перевозчикам будут предъявляться повышенные требования по надежности узлов, обеспечивающих микроклимат в автобусах. Поделился, что рассматривается возможность удаленного контроля за температурой в салонах городского транспорта.
Казалось бы, жара позади, и можно подождать до следующего лета. Но зима не заставит себя долго ждать, и в зимние морозы вопросы оптимального климата в салонах пермских автобусов наверняка вновь станут актуальны.
Отреагировали оперативно.
Городские власти не стали откладывать дело в долгий ящик. На этой неделе в администрации Перми состоялась встреча руководителей города с перевозчиками, на которой обсуждалось, как добиться комфорта для пермских пассажиров. Поскольку это напрямую зависит от комплектации автобусов, пригласили и тех, кто их производит — представителей ПАО «КАМАЗ», ОАО «МАЗ», группы ГАЗ и Bakulin Motors Group.
— Пермские перевозчики обратили внимание производителей автобусов на слабые стороны техники, которые выявились в процессе эксплуатации, — сообщил на своей соцстранице глава города Эдуард Соснин. — Они отметили, что требуется дополнительное оборудование и более мощные генераторы, чтобы все системы работали корректно. Это относится, в частности, к системе кондиционирования воздуха. Производители автобусов согласились с замечаниями и обещали проработать этот вопрос. Они отметили, что пермские требования к подвижному составу помогут им улучшить свою продукцию и для других городов.
Автобусы с допоборудованием для поддержания микроклимата появятся в Перми через год — после заключения новых контрактов. Всего должно поступить не менее 500 машин. Сообщается, что среди них будут и длинные автобусы-гармошки.
— Микроклимат в новых автобусах будет поддерживаться системой кондиционирования воздуха с удаленным контролем температуры, — пообещали в городской администрации. — С ее помощью можно будет отслеживать температуру в салонах автобусов. Также транспортные средства должны будут иметь двойное остекление, что позволит системе климат-контроля работать более эффективно.
КСТАТИ.
Платить станет удобнее.
Предусматриваются в новых автобусах и другие новшества:
— Для удобства оплаты проезда в салонах увеличат количество валидаторов с 4 до 6 штук.
— Автобусы оснастят bluetooth-маячками, интегрированными с транспортной картой Пермь. Это упростит оплату по смартфону — система сама определит, в каком автобусе вы едете.
— Для безопасности пассажиров автобусы оснастят тревожными кнопками и системой видеонаблюдения с возможностью удаленного онлайн-доступа.