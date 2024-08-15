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Масштабный ремонт сетей водоснабжения начали в центре Таганрога

На улице Петровской в Таганроге начали капремонт водопровода.

Источник: Комсомольская правда

На улице Петровской в Таганроге приступили к масштабному ремонту сетей водоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

— Обновлению подлежит участок от Итальянского до Малого Садового. Сейчас идут подготовительные работы, в том числе должны заменить запорную арматуру на пересечении Петровской и Малого Садового. Это позволит во время основных работ переключить водоснабжение на другие линии, что минимизирует неудобства для абонентов, — отметил Андрей Фатеев.

По словам сити-менеджера, объект планируют сдать до конца года. При этом ремонт водоканал выполнит за свои средства.

— Это стало возможно благодаря новым тарифам. С этого года предприятие в разы увеличило свою производственную программу по ремонту водопроводных сетей, — добавил Андрей Фатеев.

ЖКХ