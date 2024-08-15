Масштабный ремонт сетей водоснабжения начали в центре Таганрога

— Обновлению подлежит участок от Итальянского до Малого Садового. Сейчас идут подготовительные работы, в том числе должны заменить запорную арматуру на пересечении Петровской и Малого Садового. Это позволит во время основных работ переключить водоснабжение на другие линии, что минимизирует неудобства для абонентов, — отметил Андрей Фатеев.