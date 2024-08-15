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В Волгоградской области снова подорожали все марки бензина и дизтопливо

Волгоградстат обнародовал результаты очередного мониторинга цен на нефтепродукты в регионе.

Согласно данным статистического ведомства, за неделю с 6 по 12 августа в Волгоградской области в большей или меньшей степени, но подорожали все виды автомобильного топлива.

Самый большой скачок отмечается в цене на бензин марки АИ-98. Рост составил 0,65% — за литр автомобилистам придется заплатить 71,6 ₽

Заметно выросло в цене и дизельное топливо, прибавив 0,16%. Литр теперь стоит 63,63 ₽

Не так сильно, но тоже подорожал бензин марок АИ-95 и АИ-92 — плюс 0,6% и 0,1% и 59,64 и 53,52 ₽ за литр соответственно.

топливо