В Волгоградской области снова подорожали все марки бензина и дизтопливо

Согласно данным статистического ведомства, за неделю с 6 по 12 августа в Волгоградской области в большей или меньшей степени, но подорожали все виды автомобильного топлива.
Самый большой скачок отмечается в цене на бензин марки АИ-98. Рост составил 0,65% — за литр автомобилистам придется заплатить 71,6 ₽
Заметно выросло в цене и дизельное топливо, прибавив 0,16%. Литр теперь стоит 63,63 ₽
Не так сильно, но тоже подорожал бензин марок АИ-95 и АИ-92 — плюс 0,6% и 0,1% и 59,64 и 53,52 ₽ за литр соответственно.