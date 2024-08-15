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Жилищно-коммунальные услуги в Башкирии за месяц подорожали на 7,6%

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Башкирии в июле выросла почти на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Национального банка Башкирии, это самый высокий показатель роста стоимости услуг ЖКХ с июля 2013 года — тогда он составил 12,24%.

Источник: Reuters

В сфере услуг кроме жилищно-коммунального сектора больше всего подорожали пассажирские перевозки, на 5,25%. В среднем стоимость всех услуг с июня по июль выросла на 3,23%, продовольственных товаров — на 0,68%, непродовольственных — на 0,37%.

Ранее стало известно о том, что годовая инфляция в Башкирии составила 8,76%, достигнув самого высокого показателя с февраля 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне Федеральная антимонопольная служба выдала госкомитету республики по тарифам девять предписаний о пересмотре тарифной политики. Как выяснило надзорное ведомство, ресурсоснабжающие организации незаконно включали в тарифы на свои услуги расходы на выплату премий, погашение кредитов, проведение мероприятий и покупку путевок для сотрудников. Общая сумму необоснованных затрат составила 2 млрд руб.

ЖКХ