Жилищно-коммунальные услуги в Башкирии за месяц подорожали на 7,6%

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Башкирии в июле выросла почти на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Национального банка Башкирии, это самый высокий показатель роста стоимости услуг ЖКХ с июля 2013 года — тогда он составил 12,24%.