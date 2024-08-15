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Зарплаты учителей проиндексируют в Нижнем Новгороде до конца 2024 года

Зарплаты учителей проиндексируют в Нижнем Новгороде до конца 2024 года, сообщили представители мэрии, отвечая на вопросы подписчиков главы города Юрия Шалабаева в соцсетях.

В начале августа мэр сообщил о планах поднять надбавки к зарплате молодым специалистам, которые работают в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта, с сентября.

В ответ педагоги, не относящиеся к этой категории, поинтересовались будет ли предусмотрена индексация их зарплат в этом году.

«Мы находимся в большом пролёте, выслугу не дают, до пенсии далеко, зарплата мизерная», — пожаловалась Наталья В.

В мэрии сообщили, что минимальные оклады учителей в этом году проиндексируют после принятия областных и городских правовых актов. По прогнозам, среднемесячная зарплата по городу для учителей достигнет 55,3 тысячи рублей.

Также в администрации напомнили, что 1 января 2023 года должностные оклады педагогов повысили в Нижнем Новгороде на 33%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что педагоги, медики и строители оказались самыми недооцененными специалистами.