Опасные сосиски обнаружили в Калининградской области

Эксперты выяснили, что в продукции компании были найдены несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. В одном из товаров выявили превышение массовой доли нитрита натрия. Эксперты отмечают, что превышение данного показателя может негативно сказаться на здоровье человека. Уточняется, что новый статус останется до того момента, пока новые партии не сделают соответствующими нормам.