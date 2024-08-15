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Опасные сосиски обнаружили в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 15 августа, ФедералПресс. Сотрудники калининградского Россельхознадзора проверили продукцию животного происхождения. В пресс-службе ведомства уточнили, что были обнаружены сосиски с превышением массовой доли нитрита натрия.

«По результатам выявленных нарушений обязательных требований технических регламентов ТС и ЕАЭС приостановлено действие декларации о соответствии продукции, выработанной ООО “МК “Залесье”, — говорится в сообщении.

Эксперты выяснили, что в продукции компании были найдены несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. В одном из товаров выявили превышение массовой доли нитрита натрия. Эксперты отмечают, что превышение данного показателя может негативно сказаться на здоровье человека. Уточняется, что новый статус останется до того момента, пока новые партии не сделают соответствующими нормам.