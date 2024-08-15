Автокриминалист Шелков: при продаже машины такси подменяют VIN-номер

«Те места, где была пленка, с соответствующими надписями и шашечками будут отличаться по цвету от остального кузова. Машины чаще всего обклеиваются с двух сторон и не перекрашиваются перед продажей, это экономически нецелесообразно. Также в местах, где были нанесены наклейки, скорее всего, будут царапины, возникшие при их снятии».