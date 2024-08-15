Центр или окраина. В каких районах Ташкента выбирать жилье? Мнение эксперта

Приоритеты. Если важна развитая инфраструктура, стоит рассмотреть центральные Мирзо-Улугбекский или Шайхантахурский районы. Для любителей тихих, зеленых уголков лучше подходят Учтепинский и Юнусабадский.



Транспортная доступность. Некоторые проспекты и улицы страдают от пробок. Из отдаленного Сергелийского района, где есть пять станций метро, можно доехать за 10−15 минут до центра.



Цены. Некоторые однокомнатные квартиры на вторичном рынке в центре обычно стоят дороже больших частных домов на окраине. Относительно дешевая недвижимость находится в Сергелийском, Алмазарском, Учтепинском, Бектемирском районах.



Инфраструктура и сервис. Школы, магазины, поликлиники и другие объекты более доступны в центре или около новых застроек.



Экология и благоустройство. Зеленый и чистый — Яккасарайский район. По благоустройству выделяется Мирабадский.