Центр или окраина. В каких районах Ташкента выбирать жилье? Мнение эксперта

Центр города — не всегда приемлемое решение для приобретения квартиры или дома из-за завышенных цен. Руководитель платформы недвижимости Realting в Узбекистане Андрей Садыков считает, что намного важнее шаговая доступность метро и главных объектов инфраструктуры. Можно снять или купить квартиру в Ташкенте значительно дешевле в отдаленном районе и иметь необходимый комфорт для проживания и досуга.
На что обратить внимание
Ташкент разделен на 12 районов, каждый из которых имеет свои уникальные черты, достоинства и недостатки. При поиске жилья важно их учитывать, чтобы найти оптимальный вариант.
Особенности районов Ташкента:
- Мирзо-Улугбекский и Мирабадский. Являются центральными и славятся обилием развлечений, кафе, ресторанов, развитой инфраструктурой. В районах расположены ведущие вузы, включая Национальный университет Узбекистана. Зато аренда квартир для семьи обходится почти в два раза дороже по сравнению с предложениями на окраине.
- Шайхантахурский. Один из старейших районов в городе, где сосредоточены историко-культурные достопримечательности. Это тихий, зеленый уголок с узкими улицами и старой частной застройкой — махалля.
- Яккасарайский. Входит также в центральную часть. Отличается чистотой, безопасностью и дорогими домами частного сектора, а также стремительным развитием.
- Юнусабадский. Во много раз конкурирует с центральными районами. Известен телебашней, Международным бизнес-центром, аквапарком, Японским садом. Это относительно тихая спальная зона с новой и старой частной застройкой.
- Административные единицы, примыкающие к центру. Речь идет о Шайхантахурском, Яшнабадском и Чиланзарском районах. Здесь есть несколько крупных торговых центров. Однако в Шайхантахурском районе не всегда есть доступное свободное жилье. В Яшнабадском развита инфраструктура и много строящихся ЖК. Чиланзарский район самый большой по площади. В нем много зелени, парков и чистый воздух.
- Алмазарский, Бектемирский и Учтепинский. Известны как тихие, малоэтажные и благоустроенные. В них преимущественно частные и небольшие многоквартирные дома, много зелени, парков. Инфраструктура развита не на таком уровне, как в центральных районах, однако здесь самая дешевая продажа квартир в Ташкенте.
Особняком выделяются Сергелийский и молодой Янгихаётский районы. Это рабочая окраина столицы.
Все районы города отличаются безопасностью, большим или меньшим комфортом проживания. В некоторых из них, особенно в центре, чаще встречается русский язык, что упрощает коммуникацию.
Выбираем жилье.
При планировании переезда в Ташкент или поиске нового жилья в столице рекомендуется исходить из собственных предпочтений и специфики районов города.
Обращать внимание следует на следующие критерии:
Приоритеты. Если важна развитая инфраструктура, стоит рассмотреть центральные Мирзо-Улугбекский или Шайхантахурский районы. Для любителей тихих, зеленых уголков лучше подходят Учтепинский и Юнусабадский.
Транспортная доступность. Некоторые проспекты и улицы страдают от пробок. Из отдаленного Сергелийского района, где есть пять станций метро, можно доехать за 10−15 минут до центра.
Цены. Некоторые однокомнатные квартиры на вторичном рынке в центре обычно стоят дороже больших частных домов на окраине. Относительно дешевая недвижимость находится в Сергелийском, Алмазарском, Учтепинском, Бектемирском районах.
Инфраструктура и сервис. Школы, магазины, поликлиники и другие объекты более доступны в центре или около новых застроек.
Экология и благоустройство. Зеленый и чистый — Яккасарайский район. По благоустройству выделяется Мирабадский.
Выбор жилья в Ташкенте совмещает личные предпочтения с объективными характеристиками районов города, предлагающих дорогие или дешевые квартиры. Это помогает обеспечить комфортное последующее проживание в столице Узбекистана.