Список получателей выплат по ипотеке расширили в Краснодаре

На очередном заседании городской Думы Краснодара депутаты проголосовали за расширение перечня работников сферы образования, которым положены компенсации на оплату аренды жилья и ипотеки. В число льготников включили директоров школ, заведующих детскими садами и их заместителей. Ранее на получение компенсаций могли рассчитывать только учителя и воспитатели, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Такая мера поддержки педагогов, как компенсация части ежемесячного платежа по договору ипотечного займа, действует в Краснодаре с апреля 2024 года. Также учителям и воспитателям городской бюджет помогает с оплатой найма жилья. Компенсация по ипотеке педагогам выплачивается в течение трех лет в размере 20 тысяч рублей в месяц. Выплаты за аренду жилья предоставляются ежемесячно в течение трех лет в размере 15 тысяч рублей в месяц.
15 августа депутаты также одобрили увеличение с 35 до 50 тысяч рублей размера грантов для молодых педагогов муниципальных организаций дополнительного образования отрасли культуры. Денежные поощрения полагаются педагогам в возрасте до 25 лет. В год определяются 10 получателей, которые вносят высокий вклад в нравственное, духовное и эстетическое воспитание молодёжи. Мера соцподдержки реализуется в Краснодаре с 2011 года.
— Мы часто говорим: бюджет Краснодара — социально ориентированный. Это значит, что большая его часть направлена на поддержку населения, социальные выплаты. Вот сегодня в очередной раз расширили выплаты для работников образования и культуры, — прокомментировал решение городской Думы мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+).