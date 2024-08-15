Список получателей выплат по ипотеке расширили в Краснодаре

Такая мера поддержки педагогов, как компенсация части ежемесячного платежа по договору ипотечного займа, действует в Краснодаре с апреля 2024 года. Также учителям и воспитателям городской бюджет помогает с оплатой найма жилья. Компенсация по ипотеке педагогам выплачивается в течение трех лет в размере 20 тысяч рублей в месяц. Выплаты за аренду жилья предоставляются ежемесячно в течение трех лет в размере 15 тысяч рублей в месяц.