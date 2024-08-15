Производство яиц в Беларуси чуть замедлилось, но все равно бьет рекорды

При этом за первые шесть месяцев года прирост был больше и составлял по сравнению с предыдущим годом 15,3%.
С начала года Беларусь увеличила поставки яиц в Россию в 2,1 раза по сравнению с таким же периодом 2023-го. Объемы достигли 409 млн штук.
В конце прошлого года в России резко выросли цены на яйца. На это повлияли девальвация российского рубля и удорожание курятины, свинины и говядины. Как итог — яйца как источник белка стали больше пользоваться спросом.
Тем временем скота и птицы в живом весе за семь месяцев года в Беларуси произвели более 1 млн тонн. Это на 4,1% больше, чем за такой же период 2023-го. Молока — больше на 6,2%, всего около 5,2 млн тонн.
В хозяйствах всех категорий выпустили продуктов на 16,4 млрд рублей. Рост в сопоставимых ценах по сравнению с отчетным периодом прошлого года достиг 18,1%.
Яйца и сливочное масло занимают в Беларуси 100% в продажах товаров отечественного производства.