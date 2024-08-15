В Петербурге средний уровень зарплаты достиг 76,3 тысячи рублей

В городе на Неве средний уровень заработной платы достиг 76,3 тысячи рублей, таким образом Петербург обогнал все регионы Северо-Западного федерального округа по уровню предлагаемого дохода. Он расположился на 15 месте.
Самые высокие зарплаты на Чукотке. Средняя составляет 127 тысяч. Магаданская область и 111 тысяч — на второй строчке и тройку лидеров замыкает ЯНАО с зарплатой в 98,4 тысячи рублей.
Тем временем зарплате водителя-курьера в Петербурге может позавидовать даже менеджер среднего звена, потому что денежное вознаграждение первого достигает 165 тысяч рублей.