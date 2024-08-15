Более 139 тысяч дончан старше 80 лет получают повышенную пенсию

В Ростовской области более 139 тысяч человек старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию от Социального фонда России. Об этом сообщили в донском правительстве.
Региональные власти разъяснили, что такая выплата положена всем, кто достиг 80-летнего возраста и получает пенсию по старости. Причем, назначается она автоматически и человеку для этого никуда не надо обращаться. Происходит это в день рождения дончанина.
Пенсия с увеличенной выплатой придет человеку уже в следующем месяце после юбилея.
Отметим, что всем, кто получает страховую пенсию, платят выплату. При достижении 80 лет ее увеличивают вдвое и она достигает 16 269,76 рублей. То есть увеличение составляет 8 134,88 рублей.
При этом такое увеличение дается исключительно для получателей страховой пенсии по старости. Повышение не затрагивает получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы старше 80 лет также не полагается удвоение фиксированной выплаты, так как у них уже имеется аналогичная надбавка к пенсии.