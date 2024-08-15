Более 139 тысяч дончан старше 80 лет получают повышенную пенсию

При этом такое увеличение дается исключительно для получателей страховой пенсии по старости. Повышение не затрагивает получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы старше 80 лет также не полагается удвоение фиксированной выплаты, так как у них уже имеется аналогичная надбавка к пенсии.