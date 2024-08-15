Промышленные предприятия выпустили продукцию на 27,6 трлн тенге

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе-июле индекс промышленного производства составил 100,5%. Это связано с ростом добычи природного газа (105,1%) и металлических руд (105,8%). В обрабатывающей промышленности индекс составил 105,1%. Рост отмечен в производстве химической промышленности — на 7,4%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — на 16,2%, металлургии — на 9,2%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 29,8%, машиностроении — на 4,7%, прочих готовых изделий — в 1,7 раза. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс составил 106% за счет увеличения объемов по производству, передаче и распределению электроэнергии на 6,4%, производству и распределению газообразного топлива по трубопроводам — на 7,9%.